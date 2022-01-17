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Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Son Dakika

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

17.01.2022 09:16
Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la boşanma arifesinde olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum gününde giydiği kırmızı elbisesiyle olay yarattı. İşte detaylar...

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı'dan olay fotoğraflar geldi. Kıratlı, evlilikle ilgili, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" demişti.

Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum günü için gittiği bir mekanda kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.

Derin yırtmaclı elbisesiyle dikkat çeken Kıratlı'ya beğeni yağdı. Oyuncuya sevenleri, kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Kıratlı, doğum günü partisinde dans ettiği anları da yayınladı.

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Son Dakika
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