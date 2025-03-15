Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Yurtsever'in yakın arkadaşlarından İlker Aksum cenaze törenine katılmadı. Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet - Son Dakika
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