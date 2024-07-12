Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor - Son Dakika
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Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor

Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor

Evlendikten sonra setlere ara vererek vaktini iki kızına ayıran oyuncu Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür isimle filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 7 yıl sonra setlere dönen Kobal için partner arayışı devam ediyor.

12.07.2024 13:33
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Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, dizi ve filmlere ara vermişti. Bütün vaktini kızlarına ayıran Kobal, bir filmle setlere dönüyor.

1 AY SONRA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karşılamaşmalar dizisinde konuk oyuncu olan Kobal, 7 yıllık aranın ardından film projesine imza attı. Güzel oyuncu, Her Şeyin Başı Merkür isimli filmde savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki "Her Şeyin Başı Merkür" adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek.

Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Balıbey yazıyor. Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturacak. Öte yandan Sinem Kobal'ın partneri için de görüşmeler devam ediyor.

Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor

Sinem Kobal, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren: bumu sinem kobal alttaki resimler ya estetik yada filtreleme yapikmis tabiyamadim alttaki resimleri 0 0 Yanıtla

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