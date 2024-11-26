Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu - Son Dakika
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Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu

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Selena dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süredir sadece eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Kobal, 7 yılın ardından setlere döndü. Sinem Kobal son olarak özel bir davete katıldı ve süper mini elbisesi ile göz doldurdu. Kobal'ın yüzündeki değişim de dikkatlerde kaçmadı.

26.11.2024 10:13  Güncelleme: 10:22
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir zamanının tümünü eşi ve kızlarına ayırıyordu.

Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile sonunda setlere döndü.

SÜPER MİNİ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu son olarak özel bir davette boy gösterdi. Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı. Saçlarını da toplu tercih eden Kobal bu haliyle çok beğenildi. Geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişimse dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Güzelliğe bak maşallah, Hz Aişe anamızda böyle güzeldi işte Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ağzının tadını bilirdi 6 84 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Ferhat seninle ilgili çalışmalar başlatıyorum 33 4 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ferhat keşke hiç tanımadığın baban da ağzının tadını bilseymiş 26 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ferhat o…. 12 2 Yanıtla
  • Yahya Furkan:
    ferhat eser senin hakkında şikayette bulunuyorum şuan ferhatmısın esermisin bakacaz 4 0 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    Sirmen.... 1 0 Yanıtla
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