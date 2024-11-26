Sinem Kobal süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu

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Yusuf Tekin de dahil oldu: Özel ve İmamoğlu\'na sert tepki

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir zamanının tümünü eşi ve kızlarına ayırıyordu.

Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile sonunda setlere döndü.

SÜPER MİNİ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu son olarak özel bir davette boy gösterdi. Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı. Saçlarını da toplu tercih eden Kobal bu haliyle çok beğenildi. Geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişimse dikkatlerden kaçmadı.