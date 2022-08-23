Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ilk kez el ele kameralara poz verdi - Son Dakika
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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ilk kez el ele kameralara poz verdi

23.08.2022 08:43

Magazin dünyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni ünlü olan dizi oyuncularından Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın Gizli Saklı dizisinde başlayan arkadaşlıkları ilerledi. İlişkilerini ilan eden çift, önceki gün ilk defa el ele kameralara poz verdi.

Mucize Doktor ile yıldızı parlayan ve son olarak Gizli Saklı dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu. 4 yıldır aşk yaşadığı Kıvanç Kılınç ile ilişkisini noktalayan oyuncu, partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşamaya başladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmaya çalıştıkları için dizinin final yapmasıyla Belgrad'a giden çift, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayınca aşkları ortaya çıkmıştı. Tatilden döndükten sonra yoğun iş temposuna devam eden çift, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu Sinem Ünsal, ilişkisini ilan etmişti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu evlilikle ilgili sorulara da gülerek karşılık verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Mucize Doktor, Gizli Saklı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ilk kez el ele kameralara poz verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ilk kez el ele kameralara poz verdi - Son Dakika
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