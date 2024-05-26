Şırnak Belediyesi Gençlik Haftası'nda Ferhat Göçer konseri düzenledi - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi Gençlik Haftası'nda Ferhat Göçer konseri düzenledi

Şırnak Belediyesi Gençlik Haftası\'nda Ferhat Göçer konseri düzenledi

Şırnak Belediyesi, Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği Ferhat Göçer konseri ile on binlerce vatandaş, keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Şırnak'ta verdiği konserin unutulmaz konserleri arasında yer alacağını söyledi.

26.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:19
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Şırnak Belediyesi, Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği Ferhat Göçer konseri ile on binlerce vatandaş, keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Şırnak'ta verdiği konserin unutulmaz konserleri arasında yer alacağını söyledi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Ferhat Göçer konserine binlerce kişi bir araya gelerek müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı. Meydanı dolduran kalabalık, Göçer'in sahneye çıkmasıyla birlikte coşku dolu anlar yaşadı.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını seslendirerek gençleri ve tüm katılımcıları mest etti. Hareketli parçalarıyla sahnede enerjik bir performans sergileyen Göçer, aynı zamanda desibel rekor denemesi yaptı. Şırnaklılar 107 desibel ses çıkarak rekor kırdı.

Şırnak'ta verdiği konserin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçer, "Açık söylemek gerekirse unutulmayacak gecelerden biri oldu benim için. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyorum, büyük sürpriz oldu. Müthiş bir kalabalık vardı. Enerjisi çok iyiydi. Videolarda çektik, bunları sosyal medyada paylaşacağım. Türkiye'de, Şırnak'ta bu gece neler yaşadığımızı göstermemiz lazım. Coşku, enerji, şarkıları birlikte söyledik, halaylar çektik, şarkılar söyledik. Bilemiyorum, daha önce konserler olmuştur belki Şırnak'ta ama tahmin ediyorum ki bu gece onların da unutamayacağı gecelerden biri olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Bu konserlerin, festivallerin buralarda daha çok yapılması gerektiğini düşündüğünü belirten Göçer, "Havaalanından gelirken özellikle Cizre'de indim. Buraya gelirken gökyüzünden, kanyonları gördüm. Buranın muhteşem bir doğal güzelliği var. Ümit ediyorum ki, çok kısa bir süre içerisinde buradaki hayat, dünyanın hiçbir yerinde olmayan doğal güzelliklerini de görmek için can atan insanlar ile dolup taşacaktır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Vali Yardımcıları Talha Altundaş ve Ahmet Kavanoz başta olmak üzere binlerce vatandaş katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Şırnak Belediyesi Gençlik Haftası'nda Ferhat Göçer konseri düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Belediyesi Gençlik Haftası'nda Ferhat Göçer konseri düzenledi - Son Dakika
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