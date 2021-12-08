Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında şok gerçekler!

Mynet'in haberine göre; Flash TV'de haftaiçi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı ve sunucusu olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bağlantıları ve herkesi tanımasıyla merak konusu oldu.

Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında.

Transeksüel olan Seyhan Soylu, henüz ilk ergenlikte kadın olmaya karar verdi.

55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti.

1966 doğumlu olan Seyhan Soylu, Polis Akademisi'ne birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle "cinsel tercihinden dolayı şutlandı."

Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi.

SİYASETE GİRECEKTİ AMA OLMADI

Kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini açıklamıştı.

TURGUT ÖZAL'IN ÖNÜNDE SOYUNDU

12 Eylül sonrası, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu "No No" tişörtü giyen Anavatan Parti'li Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, onbeş gün işkence gördü.

O olayı şu şekilde anlattı:

"Beni dövdüren emniyet müdürünü kendime aşık edip, sonra da onu bir dergiye kapak yapıp görevinden aldırdım. Böylece o onbeş günün intikamını aldım. Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım, çocuksu bir duyguymuş o protesto."