Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç müjdeyi verdi

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş çifti, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bulunan Blok adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Dalkılıç, müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ünlü popçu, geçtiğimiz hafta babası Mehmet Sedat Dalkılıç'ın hastaneye kaldırılmasıyla ilgili "Kendisi gayet iyi bir sıkıntı yok" diyerek müjdeli haberi verdi. Yorgun görünen çift, diğer soruları kabul etmeden hızlıca araçlarına yöneldiler. NE OLMUŞTU? Kuşadası'nda yaşayan Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

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