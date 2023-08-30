Siyah bikinili pozu, Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti - Son Dakika

Siyah bikinili pozu, Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti

Son Güncelleme: 30.08.2023 15:30

TRT'ye çekilecek yeni dizi Selahaddin Eyyubi'nin başrolü için seçilen oyuncu Leyla Tanlar, bikinili paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Şirket rol için oyuncuyla prensipte anlaşmıştı.

Son olarak Neşeli Günler dizisinde rol alan Leyla Tanlar, yeni dizi için hazırlık yaparken hayalleri yarım kaldı. Tanlar, bikinili paylaşım sonrası Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

BİKİNİLİ POZU İŞLERİ KARIŞTIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine "Selahattin Eyyubi" dizisini çekecek. Akli Film ve Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films'in ortak çekeceği Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş'le el sıkışıldı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar'la prensipte anlaşmaya varılmıştı ancak Tanlar'ın tatilden bikinili bir pozu işleri karıştırdı.

Siyah bikinili pozu Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti

KADRO DIŞI KALDI

Genç yıldızın geçtiğimiz hafta verdiği siyah bikinili pozu bir süre sonra silmesi dikkat çekmişti. Leyla Tanlar pozu kısa sürede sayfasından kaldırsa da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Tanlar, TRT'deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Leyla Tanlar'ın verdiği poza sevgilisi Burak Dakak'ın da "Çok güzelsin aşkım, silsene" mesajı yazması dikkat çekmişti.

Siyah bikinili pozu Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti
Siyah bikinili pozu Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Leyla Tanlar, Dizi, Trt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siyah bikinili pozu, Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Samsunspor ve Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
15:32 Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Oğlu, Real Madrid'in Basketbol Takımına Transfer Oldu
15:14 Harekete geçtiler! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor
15:08 Siyah bikinili pozu, Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti
14:49 16 yaşındaki genç, 22 yaşındaki ağabeyini uykusunda öldürdü
14:26 Fenerbahçe'den giden Ronaldo'ya dönüşüyor! Bruma'nın son yaptığı çok konuşulur
14:12 Emekliye yüzde 45 zam bekleniyor! İşte gelire göre yeni maaşlar
14:04 Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız
14:04 Gabon'da binlerce insan başkentte ordunun yönetime el koymasının kutluyor
14:00 Eski bakan Kutbettin Arzu, TBMM misafirhanesindeki havuzda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 15:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Siyah bikinili pozu, Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement