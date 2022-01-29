Soğuk havalar için erkeklere kışlık bakım şart

Kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, sivilce, akne oluşumu ve soğuk hava şartları nedeniyle erkeklerin kışlık bakıma daha fazla özen gösterdiğini belirtti.

Erkekler de artık kadınlar kadar bakımlı olmaya özen gösteriyor. Bakımlı olmak konusunda erkekler ve kadınların birbirleriyle yarıştığını belirten Saloon HY adlı işletmenin sahibi kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, kış aylarında erkeklerin cilt bakımı ve genel bakımlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Haftalık cilt bakımının, sivilce ve aknelerle mücadelede önemli bir yöntem olduğunu öne süren Yılmaz, erkeklerde cilt bakımına talebin arttığını söyledi. Öte yandan, erkeklerin cilt bakımının yanı sıra manikür ve pedikür gibi genel bakımlar da yaptırdıklarını aktaran Hasan Hüseyin Yılmaz, erkeklerin bakımlı olmaya kadınlar kadar özen gösterdiğini söyledi.

"Kış aylarında yüz bakımının haftalık olarak yaptırılması uygundur"

Erkeklerde kış aylarında haftalık cilt bakımının uygun olacağını ifade eden kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, "Erkekler, kış aylarında sivilceler ve akneler daha fazla oluştuğu için cilt bakımını daha çok tercih ediyorlar. Aynı zamanda manikür ve pedikür işlemleri de sık tercih ediliyor. Artık 2022 yılına geldik. Artık erkeklerle kadınlar bakımlı olmak konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Kış aylarında yüz bakımının haftalık olarak yaptırılması uygundur. Vücudumuz sürekli toksik asit ürettiği için, akneler ve sivilceler çoğalıyor. Dolayısıyla haftalık olarak cilt bakımı yaptırmaları yeterli olur" şeklinde konuştu.

"Cilt bakımının gerçekten çok iyi geldiğini hissediyorum"

Cilt bakımı yaptırmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Alperen Yiğitcan Özkar, "Cilt bakımını ayda bir kez mutlaka düzenli olarak yaptırıyorum. Akne ve sivilcelerimi temizlememde çok yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra cilt bakımı yaptırınca kendimi iyi hissediyorum ve bakımlı olduğumu hissediyorum. Pandemi sürecinde maalesef maske taktığımızdan dolayı cildimiz ve gözeneklerimiz hava almıyor. Cilt bakımının gerçekten çok iyi geldiğini hissediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR