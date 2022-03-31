Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu - Son Dakika
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Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu

31.03.2022 11:04
Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol cephesinden sürpriz bir haber geldi. Daha önce üçüncü çocuğa sıcak bakan Alişan, şok eden çocuk ve dadı itirafında bulundu. İşte detaylar...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Evliliklerine bir şans daha veren çiftin üçüncü çocuğu düşündüğü konuşuluyordu.

Alişan bu konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTEMİYORUM"

Şarkıcı, "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum!" dedi.

"EKONOMİK KISITLAMALARA GİDİYORUZ"

Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" diyerek şaşırttı.

Buse Varol ise, "İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu an üçüncü çocuğu düşünmüyoruz" dedi.

Alişan ve Buse Varol çiftinin aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu iddia edilmişti. (Mynet)

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu
Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu
Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu
Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu

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Buse Varol, Alişan, Mayıs, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şok Eden Açıklama Geldi! Böyle Duyurdu - Son Dakika


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