Sokakta müzik açıp yağan karın altında doyasıya eğlendiler

Tekirdağ Malkara'da yılın ilk kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Sokağa çıkan bir grup vatandaş, müzik eşliğinde eğlenerek kar yağışını kutladı.
Malkara ilçesinde yağan ilk kar yağışında renkli görüntüler yaşandı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar, Atatürk Bulvarı üzerinde müzik açarak, yol kenarında eğlendi. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, doyasıya eğlenerek kar yağışının mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medyadan da paylaşılan video büyük beğeni topladı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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