Söke Kurtuluş Günü\'nde Semicenk Konseri

Magazin

Söke, düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, ünlü sanatçı Semicenk sahne alacak.

Konser, 6 Eylül'de eski otogar alanında saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Semicenk, sevilen şarkılarıyla Sökeli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Söke halkı, kurtuluşun 102. yıldönümünde hem zaferin coşkusunu hem de müziğin keyfini bir arada yaşayacak.

Söke Belediyesi ücretsiz halk konserinde, tüm vatandaşları bu anlamlı günde coşkuya ortak olmaya davet ediyor. - AYDIN