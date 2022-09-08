Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi! - Son Dakika
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Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

08.09.2022 17:59
Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

SON DAKİKA... Deli Yürek, EDHO, Çarpışma ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? İşte olayın perde arkası...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı dönem beyin kanaması geçirerek zor günler yaşayan Ali Sürmeli, aldığı acı haberle yıkıldı. Deli Yürek, EDHO, Çarpışma ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli intihar etti.

EVDE BAKICIYLA YAŞIYORDU

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.

Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak. (DHA)

YORUMLAR
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Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ
Kaynak: Snob Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Ali Sürmeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi! - Son Dakika

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