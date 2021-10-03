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Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler - Son Dakika

Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler

03.10.2021 16:21
Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler, System.String[]

Son dakika haberleri... Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Belediyesinin Eğriçay Karali Parkında organize ettiği Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başladı. 1 Ekim Cuma günü start alan ve 3 gün sürecek olan festival etkinlikleri kapsamında, ilk gün Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Kahtalı Mıçe sahne aldı. Programa katılanların yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü türkücü, dilden dile dolaşan türküleri seslendirdi. Park alanını dolduran binlerce hayranına kendine has üslubuyla türkülerini seslendiren Mıçe, kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman coşturdu. Konser arasında bir ara platforma çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seyirciler karşısında olağanüstü performans sergileyen sanatçı Mıçe'ye çiçek ve plaket vererek, teşekkür etti.

Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali ikinci gününde sokak oyunlarıyla devam etti. Çocuklar bir yandan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde sinema keyfi yaşarken, diğer yandan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, çuvalla zıplama ve teker sürme gibi eğlenceli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Aynı günün akşamında ise, yine sevilen bir ses sanatçısı Erkan Serttaş sahne aldı. Okuduğu hareketli parçalarla hayranlarını coşturan sanatçı Sertaş, gösterdiği performansla herkesin gönlünü fethetti.

Daha sonra müzikseverlerin gönlünde ayrı bir yeri bulunan, Adıyaman'ın kadim kültürünü yansıtan harfane ekibi, alkış ve tezahüratlar arasında sahneye çıktı. Yöreye ait parçalar seslendiren harfane grubu, gecenin geç saatlerine kadar doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

Okunan birbirinden güzel türküleri seyircilerle birlikte dinleyen Belediye Başkanı Kılınç, bir ara park alanında açılan yöresel sergi ve resim gibi görsel objelerin bulunduğu tezgahlara yönelerek, hepsini tek tek ziyaret etti. Eşi Hürmet Kılınç ile birlikte sergi alanlarını ziyaret eden Başkan Kılınç, bir yandan da vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. - ADIYAMAN

Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler

Festival, Adıyaman, Cuma, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika! Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler - Son Dakika Magazin


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