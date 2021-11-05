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Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

05.11.2021 11:59
Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Magazin dünyasında son 24 saatte kim kiminle, nerede görüntülendi? Magazin dünyasında Meltem Cumbul, uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde, Tolga Karel, 4. kez baba oluyor gibi olayların yer aldığı son dakika magazin turuna bu sayfadan erişebilirsiniz.

Yeni şarkı çıkaran Kerimcan Durmaz'ın verdiği partide Didem Soydan ile dansı damga vurdu, ABD'de yaşayan Tolga Karel 4. kez baba olacağını duyurdu gibi magazin dünyasında yaşanan olaylardan derlenen son dakika olaylar bu sayfada yer almaktadır.

MELTEM CUMBUL KIRMIZI ODA DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

7 yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almayan Meltem Cumbul, ekranlara geri dönüyor. 51 yaşındaki Cumbul, başrolünü Binnur Kaya'nın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde rol alacak. Yılan Hikayesi, Gurbet Kadını ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Meltem Cumbul, uzun süredir hiçbir projede yer almıyor. 7 yıldır ekranlarda olmayan oyuncu, TV8'in sevilen dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

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DİDEM SOYDAN VE KERİMCAN DURMAZ'IN DANSI GÜNDEM OLDU

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

Yeni şarkı çıkaran Kerimcan Durmaz, dün akşam bir parti verdi. Partiye katılan model Didem Soydan, Kerimcan ile sarmaş dolaş dans etti. Tolga Akış ile evli olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Edis ile bir partide sarmaş dolaş dans etmiş ve günlerce tepki çekmişlerdi. Bastık'ın ardından bu sefer de Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan'ın dans videosu gündem oldu.

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TOLGA KAREL 4. KEZ BABA OLUYOR

Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

2016 yılında Sarah Scott ile evlenen oyuncu Tolga Karel, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında 4. kez baba olacağını açıkladı. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu söyleyen Karel, "Şuan cinsiyet belli değil" diye ekledi. Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. 3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.

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Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları - Son Dakika Magazin


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