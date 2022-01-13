Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy'dan tepki çeken görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.