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Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı

13.01.2022 11:42

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy'dan tepki çeken görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlattı
Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy, Anıtkabir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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