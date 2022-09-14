Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi - Son Dakika
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Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi

14.09.2022 17:09
Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi

Şarkıcı Gülşen, hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırılmasından sonra ilk konserini İstanbul Kartal'da verecekti. Fakat Gülşen'in konseriyle alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. İlk konserini 16 Eylül'de Kartal'da vermesi beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Karar sonrası daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen'in konserlerine çıkacağı açıklanmıştı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

İlk konserini 16 Eylül'de Kartal'da vermesi beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Konserin neden iptal edildiğine ilişkin açıklama yapmayan mekan yetkilileri, konserin ileri bir tarihte gerçekleşeceğini fakat net bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Daha sonra itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Türkiye, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi - Son Dakika
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