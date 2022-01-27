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Son dakika: Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika

Son dakika: Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı

27.01.2022 11:07
Son dakika: Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı

Son dakika haber... Özellikle son zamanlarda adını duyuran ünlü moda tasarımcısı Faruk Yüksel 2022 2023 yaz koleksiyonunu tanıttı.

Özellikle son zamanlarda adını duyuran ünlü moda tasarımcısı Faruk Yüksel 2022 2023 yaz koleksiyonunu tanıttı.

Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı birbirinden şık gelinlik ve abiye çeşitleriyle son zamanlarda adını duyuran ünlü moda tasarımcısı Faruk Yüksel, 2022 - 2023 yaz koleksiyonunu tanıttı. Modaya yön veren isimlerden biri olan ünlü tasarımcısı Yüksel, moda trendinin güzel ve şık giyinmek olduğunu söyledi. Yüksel, "Moda dünyası çok sihirli bir dünya. Gün içerisinde veya özel bir davette üzerinize giyindiğiniz elbiselerle paralel bir enerjine sahip oluyorsunuz. Onun için ne kadar şık güzel giyinirseniz o kadar mutlu oluyorsunuz. Haute Couture bu yüzden kadınların vazgeçilmezi oldu. Biz özellikle Haute Couture yaptığımız insanlardan muhteşem geri dönüşler alıyoruz. Bu da işime olan aşkımı daha da tetikliyor. Ayrıca burada kız kardeşim Sudecan Yüksel'e de özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü benim en büyük destekçim ve beni en çok motive eden kardeşim her zaman yanımda durdu" dedi. - DİYARBAKIR

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Faruk Yüksel, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika: Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son dakika: Ünlü moda tasarımcısı Yüksel, 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıttı - Son Dakika
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