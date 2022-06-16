Türk müziğinin efsane sanatçılarından Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşturacağı şarkısı için kapak çekimi yaptırdı.
Sosyal medya hesabından çekimden kareleri paylaşan Erener'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. Başarılı şarkıcının son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.
Son Dakika › Magazin › Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! 'Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim' - Son Dakika