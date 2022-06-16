Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim" - Son Dakika
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Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"

16.06.2022 14:08

23 yıllık aranın ardından yeniden seslendirdiği "Vur Yüreğim" şarkısı için kapak çekimleri süren şarkıcı Sertab Erener, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Erener'i tanımakta güçlük çeken takipçileri, fotoğrafın altına "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim" yorumunu yaptı.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşturacağı şarkısı için kapak çekimi yaptırdı.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Sosyal medya hesabından çekimden kareleri paylaşan Erener'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. Başarılı şarkıcının son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.

İşte Sertab Erener için yapılan bazı yorumlar...

Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti
Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti
Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti
Zehra Çilingiroğlu
Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti
Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim
Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim
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Zehra Çilingiroğlu, Sertab Erener, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! 'Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim" - Son Dakika
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