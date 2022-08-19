Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı! - Son Dakika
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Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!

19.08.2022 22:26

Son klibinde göğsüne sakız yapıştırdığı anlarla gündem olan Hülya Avşar, son olarak Instagram hesabından havuzda yüzdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar'ın son çektiği klibe 250 bin TL harcaması ve klipte göğsüne sakız yapıştırması çok konuşulmuştu. Avşar kızı, bu sefer de balık gibi yüzdüğü anları hayranlarıyla paylaştı.

YAPMA AŞKIM ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına klip çekti. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

HAVUZDA YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Avşar kızının o paylaşımı:

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Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı! - Son Dakika
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