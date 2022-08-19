Hülya Avşar'ın son çektiği klibe 250 bin TL harcaması ve klipte göğsüne sakız yapıştırması çok konuşulmuştu. Avşar kızı, bu sefer de balık gibi yüzdüğü anları hayranlarıyla paylaştı.
Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına klip çekti. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Avşar kızının o paylaşımı:
Son Dakika › Magazin › Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı! - Son Dakika