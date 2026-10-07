Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi - Son Dakika
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Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

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Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
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ATV'de A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizilerinin ardından, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Mercan Köşk için de bekleneni vermeyen reytingler nedeniyle 7. bölümde final kararı alındı.

ATV ekranlarında yeni sezonda başlayan diziler için üst üste final kararları gelmeye devam ediyor. Kanaldaki A.B.İ. ve Aşk ve Taht projelerinin ardından, iddialı yapımlardan biri olan Mercan Köşk’ün de fişi çekildi.

"KULAĞINIZA GELEN ŞEYLER YALAN" DEDİ AMA... 

Tarsus’un tarihi atmosferinde çekimleri sürdürülen ve reytinglerde bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan yapım için beklenen karar resmileşti. Oyuncu kadrosundan Mehmet Özgür’ün daha önce yaptığı açıklamada "Bu cumartesi 5. bölüm müthiş bir bölüm. Sonra 6 daha da müthiş. Biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Kulağınıza gelen şeyler yalan!" diyerek iddiaları yalanlamasına rağmen, kanal yönetimi erken final kararından vazgeçmedi.

SON BÖLÜMÜYLE EKRANA GELECEK 

Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin paylaştığı Mercan Köşk, yayınlanacak 7. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

Hafsanur SancaktutanMercan KöşkKubilay AkaAşk ve TahtMagazinAtvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Gunduz Murat Gunduz:
    Dizinin tutmasini istiyorsaniz farkli senaryo yazmalisiniz. Mafya, köşk, hanimaga ve ask mesk konulu dizilirden bıktı millet. Hele mafyayi hic yapmayın. 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Halk kalitesizliğin cezasını hemen kesiyor ! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi - Son Dakika
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