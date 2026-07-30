Son Yaz’ın Naz’ı Yasemin Yazıcı’dan hem akademik hem oyunculuk başarısı

“Son Yaz” dizisinde canlandırdığı Naz Yaman karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Yazıcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik başarısıyla da adından söz ettirdi.

Daha önce “Kara Tahta”, “Hudutsuz Sevda” ve çeşitli tiyatro projelerinde rol alan başarılı oyuncu, kariyerini eğitim hayatıyla birlikte sürdürdü.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde psikoloji alanında yüksek lisans yapan Yazıcı, eğitimini “distinction” (üstün başarı) derecesiyle tamamladı. Hazırladığı tez ise “Dissertation of the Year 2026” ödülüne layık görüldü.

Başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, ‘distinction’, ‘Yılın Tezi’ ödülü. İyi ki pes etmemişim.” Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Yasemin Yazıcı, hem ekran kariyerinde hem de akademik çalışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor.