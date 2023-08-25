44 yaşında hamile kalan Songül Öden'in kızı olacak - Son Dakika

44 yaşında hamile kalan Songül Öden'in kızı olacak

44 yaşında hamile kalan Songül Öden\'in kızı olacak
Son Güncelleme: 25.08.2023 16:36

3 yıl önce Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Songül Öden'in bir kız bebeği olacak.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Atatürk filminde Zübeyde Hanım rolünü oynayan başarılı oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çiftin bir kız bebeği olacak.

NE İSİM VERECEKLERİ BİLİNMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, özel hayatını basın uzak yaşamayı tercih ettiği için evliliğini de göz önünde yaşamayan oyuncu 44 yaşında bebek heyecanı yaşadı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de kız. Çiftin kızlarına ne isim vereceği de şimdiden merak konusu oldu.

4 aylık hamile Songül Öden'in kızı olacak
4 aylık hamile Songül Öden'in kızı olacak
4 aylık hamile Songül Öden'in kızı olacak
4 aylık hamile Songül Öden'in kızı olacak

Songül Öden, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 44 yaşında hamile kalan Songül Öden'in kızı olacak - Son Dakika


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