44 yaşında hamile kalan Songül Öden\'in kızı olacak

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Atatürk filminde Zübeyde Hanım rolünü oynayan başarılı oyuncu Songül Öden, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çiftin bir kız bebeği olacak.

NE İSİM VERECEKLERİ BİLİNMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, özel hayatını basın uzak yaşamayı tercih ettiği için evliliğini de göz önünde yaşamayan oyuncu 44 yaşında bebek heyecanı yaşadı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de kız. Çiftin kızlarına ne isim vereceği de şimdiden merak konusu oldu.