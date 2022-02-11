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Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu... - Son Dakika

Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu...

11.02.2022 17:44
Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu...

Show TV'nin yeni dizisi "Oğlum" ile ekranlara dönüş hazırlığında olan Songül Öden'e nazar değdi. Amerikan Hastanesi'nde Snob Magazin tarafından görüntülenen oyuncunun elindeki sargı dikkat çekti. Songül Öden'in nesi var? İşte detaylar…

Snob Magazin'den Deniz Varol'un haberine göre; Başarılı oyuncu Songül Öden yeni dizisi 'Oğlum'un setinde kaza geçirdi. Elinde sargı ile görüntülenen Öden, "Küçük bir set kazası yaşadım, önemli değil. Sadece ezik var." açıklamasında bulundu.

ZİYARETE GELDİ

Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen güzel oyuncu, arkadaşının annesini ziyaret etmek için Amerikan Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Songül Öden Kimdir?

Songül Öden kimdir, nereli ve kaç yaşında; Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 43 yaşındadır. Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Ankara'ya taşındıktan sonra tiyatroyla ilgilendi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yarı Zamanlı Şan Eğitimi aldı. Tiyatro oyuncusu olarak Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ankara Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.1999 yılında Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini televizyonda gördü. Daha sonra Gümüş dizisi ile ön plana çıkmaya başlayan Songül Öden, 2011 yılında Keşanlı Ali Destanı, 2012 yılında Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarında görev aldı. Birçok dizide de rol alan Songül Öden Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Fi dizisi ve 2017 yılında Kayıt Dışı dizilerinde oynadı. 2017'de rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gertrude Bell karakterini, 2019'da ekranlara gelen Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Oğlum dizisiyle ekranlara tekrar döndü.

43 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden, iş adamı Arman Bıçakçı ile evlidir.

Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu...
Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu...

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Amerikan Hastanesi, Songül Öden, Ankara, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Songül Öden Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu... - Son Dakika Magazin


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