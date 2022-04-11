Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum - Son Dakika

Tüm yüzüne estetik yaptırdığını söyleyen fenomen Mika Raun, katıldığı programda ayda yaklaşık ne kadar harcadığını da açıkladı.

"AYDA 50 BİN TL HARCIYORUM"

Sosyal medyaya yüklediği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 196Sekiz programına konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın "ayda yaklaşık ne kadar harcıyorsunuz? "sorusuna, Mika, "50 bin harcıyorum. En gereksiz harcamam kesinlikle alışveriş, daha dün alışveriş yaptım ve aptalca şeyler aldım. O kadar kızıyorum kendime alışveriş yaparken. Bir şeyin farklı renklerini alıyorum. Bir sürü parfümümvarken, yenisini alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" dedi.