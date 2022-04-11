Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum

11.04.2022 10:21

TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın "ayda yaklaşık ne kadar harcıyorsunuz? "sorusuna, Mika Raun, "Ayda 50 bin harcıyorum, en gereksiz harcamam kesinlikle alışveriş" dedi.

Tüm yüzüne estetik yaptırdığını söyleyen fenomen Mika Raun, katıldığı programda ayda yaklaşık ne kadar harcadığını da açıkladı.

"AYDA 50 BİN TL HARCIYORUM"

Sosyal medyaya yüklediği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 196Sekiz programına konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın "ayda yaklaşık ne kadar harcıyorsunuz? "sorusuna, Mika, "50 bin harcıyorum. En gereksiz harcamam kesinlikle alışveriş, daha dün alışveriş yaptım ve aptalca şeyler aldım. O kadar kızıyorum kendime alışveriş yaparken. Bir şeyin farklı renklerini alıyorum. Bir sürü parfümümvarken, yenisini alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" dedi.

YORUMLAR (1)
500

Armağan Çağlayan, Mika Can Raun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:05:54. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement