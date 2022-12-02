Hande Sarıoğlu'ndan gündem olacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum

Sosyal medya hesabında yayınladığı dans videosunun ardından işinden olan Hande Sarıoğlu, uzun süredir YouTube'da yayınlanan programlar yapıyor. Kıyafet tarzıyla dikkat çeken Sarıoğlu, doğal gaz çıkışıyla yine adından söz ettirdi.

"DOĞAL GAZ YAKMIYORUM ÇÜNKÜ BEN ALEV ALEV YANIYORUM"

Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem aldığını söyleyen spiker, yorumuyla izleyicileri güldürdü. Doğal gaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" dedi. Sarıoğlu, sözlerinin devamında da Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını söyledi.