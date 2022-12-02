Hande Sarıoğlu'ndan gündem olacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum - Son Dakika
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Hande Sarıoğlu'ndan gündem olacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum

02.12.2022 12:13

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanında açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de doğal gaz yorumuyla dikkat çekti. Evinde neden doğal gaz yakmadığını anlatan Sarıoğlu, "Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında yayınladığı dans videosunun ardından işinden olan Hande Sarıoğlu, uzun süredir YouTube'da yayınlanan programlar yapıyor. Kıyafet tarzıyla dikkat çeken Sarıoğlu, doğal gaz çıkışıyla yine adından söz ettirdi.

"DOĞAL GAZ YAKMIYORUM ÇÜNKÜ BEN ALEV ALEV YANIYORUM"

Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem aldığını söyleyen spiker, yorumuyla izleyicileri güldürdü. Doğal gaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" dedi. Sarıoğlu, sözlerinin devamında da Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını söyledi.

Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum
Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum
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Hande Sarıoğlu, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu'ndan gündem olacak doğal gaz yorumu: Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum - Son Dakika


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