Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim - Son Dakika
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Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim

03.01.2023 11:40

Sosyal medyada Dua Lipa'nın bir fotoğrafına photoshopla İbrahim Tatlıses'in dövmesi ve sözü yazıldı. Fotoğrafı gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, görseli sosyal medya hesabından yayınlayarak "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu ekledi. Daha sonra görselin sahte olduğunu öğrenen Tatlıses, kendisini eleştirenlere, "Ben Ajda ve Hadise'yi bilirim. Vaktim mi Dua Lipa'yı bileyim. Teşekkür ettim paylaştım, niyetim kötü değildi" cevabını verdi.

3 Grammy Ödülü sahibi olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın bir fotoğrafına photoshopla İbrahim Tatlıses'in dövmesi yapılarak "Allah cezanı verecek" sözleri yazıldı. Fotoğrafı gerçek zanneden İbrahim Tatlıses ise sessiz kalamadı.

"CESUR VE GÜZEL KIZIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Photoshoplu fotoğrafı gerçek zannederek kendi Instagram hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu yazdı. Fotoğrafın gerçek olmadığını öğrenen Tatlıses, gelen yorumların ardından paylaşımı sildi.

Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, paylaşımıyla olay oldu

TATLISES'TEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan İbrahim Tatlses, gelen yorumların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Dua Lipa'yı tanımadığını söyleyen İmparator, "Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim. Vaktim mi var da Dua Lipa'yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" dedi.

Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, paylaşımıyla olay oldu
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İbrahim Tatlıses, Dua Lipa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim - Son Dakika


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