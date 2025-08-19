Sosyal Medyada En Popüler Diziler Açıklandı - Son Dakika
Sosyal Medyada En Popüler Diziler Açıklandı

19.08.2025 10:21
Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Arka Sokaklar listeye damga vurdu. Demet Özdemir en çok konuşulan oyuncu.

SANAL medyanın en çok konuşulan yapımları ve en popüler oyuncuları açıklandı. 4-10 Ağustos tarihlerini kapsayan listede, dizi kategorisinde Kanal D'nin fenomen projesi Uzak Şehir, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiren Eşref Rüya ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi unvanının sahibi Arka Sokaklar listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu. Oyuncu listesinde ise Demet Özdemir, Cemre Baysel ve Sinem Ünsal'ın isimleri öne çıktı.

BİNLERCE İLETİ ATILDI

Yeni yayın dönemi için geri sayıma geçildiği bugünlerde gözler sosyal medyanın en popüler yapımları ve oyuncularına çevrildi. İkinci sezonu merakla beklenen Uzak Şehir, 10 bin 200 ileti ile uzak ara birinci oldu. Uzak Şehir'i Eşref Rüya ve Arka Sokaklar takip etti. ADBA TV'nin verilerine göre Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir için 9 bin 300 ileti atılırken Güller ve Günahlar'ın yıldızı Baysel için 5 bin 400, Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal için 3 bin 800 ileti paylaşıldı.

Kanal D'nin fenomen yapımları Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Arka Sokaklar yeni sezonlarıyla, Güller ve Günahlar ise ilk sezonuyla eylül ayında izleyiciyle buluşacak

Kaynak: DHA

