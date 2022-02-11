Üye Girişi
Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı - Son Dakika

Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

11.02.2022 12:52
Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Sarı saçıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evleneceği tarihi açıkladı.

Çukur ve Alev Alev isimli projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

Dilan Çiçek Deniz aldığı evlilik teklifi sonrası sevgilisinin memleketi İzlanda'ya uçarak Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışmıştı. Ardından İstanbul'a dönen ve evlilik hazırlıklarına başlayan Dilan Çiçek Deniz, son olarak sarı saçlı tarzıyla gündeme geldi. Evlilik tarihi hakkında koşuşan Dilan Çiçek Deniz, yaz ayına doğru evlenmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Sosyal medyada 'kocam' yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

SOSYAL MEDYA "KOCAM" YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Saevarsson, Çiçek'in fotoğrafına 'karım' yorumunda bulunurken güzel oyuncu da 'kocam' cevabını verdi.

Sosyal medyada 'kocam' yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
YORUMLAR
500

Dilan Çiçek Deniz, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medyada 'kocam' yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement