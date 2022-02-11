Sosyal medyada 'kocam' yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı

Çukur ve Alev Alev isimli projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI



Dilan Çiçek Deniz aldığı evlilik teklifi sonrası sevgilisinin memleketi İzlanda'ya uçarak Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışmıştı. Ardından İstanbul'a dönen ve evlilik hazırlıklarına başlayan Dilan Çiçek Deniz, son olarak sarı saçlı tarzıyla gündeme geldi. Evlilik tarihi hakkında koşuşan Dilan Çiçek Deniz, yaz ayına doğru evlenmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYA "KOCAM" YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Saevarsson, Çiçek'in fotoğrafına 'karım' yorumunda bulunurken güzel oyuncu da 'kocam' cevabını verdi.