Hadise, aşk orucunu Mauro Icardi ile mi bozdu! Maçtan paylaşım yapması dikkat çekti - Son Dakika
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Hadise, aşk orucunu Mauro Icardi ile mi bozdu! Maçtan paylaşım yapması dikkat çekti

02.02.2023 16:20

Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcularından Ebru Şancı, Hadise ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşadığını iddia etti. Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını ve tanışmak için yakın markaja aldığını söyleyen Şancı, "Hadise normalde maça giden biri değildir ama dün akşam Galatasaray maçına gitti. Yakında herkes duyar" dedi.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan 37 yaşındaki Hadise'nin yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, yorumcu olduğu Söylemezsem Olmaz programında Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşadığını iddia etti.

"HADİSE, ICARDI'DEN HOŞLANMIŞ"

Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi'den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş. Hadise tanışmak için Icardi'yi markaja almıştı dün de Galatasaray maçına gitti, normalde gitmez. Hadise'nin maça gittiği kişi de Mertens'in eşi. Icardi de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler. Wanda Nara ile evliliğinden 3 çocuğu var. Biz şimdiden söyleyelim yakında duyulur zaten" dedi.

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Son Dakika Magazin Hadise, aşk orucunu Mauro Icardi ile mi bozdu! Maçtan paylaşım yapması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise, aşk orucunu Mauro Icardi ile mi bozdu! Maçtan paylaşım yapması dikkat çekti - Son Dakika
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