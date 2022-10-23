İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna itiraf gibi cevap: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro - Son Dakika
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İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna itiraf gibi cevap: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro

23.10.2022 10:52
İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna itiraf gibi cevap: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro

Star TV ekranlarında Alelade Show'a konuk olan İrem Derici soru-cevap kısmında yaptığı itiraflarla programa damga vurdu. Ünlü şarkıcı "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna "Çok aldım. Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında. En ilgincini söyleyeyim: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro" yazmışlar" dedi.

Ünlü oyuncu Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show'a bu hafta Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve İrem Derici konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programa ise İrem Derici'nin itiraf gibi cevapları damga vurdu.

"5 DAKİKA SIRTIMI ÇİĞNE 5 BİN EURO"

Attığı her adımla gündem olmayı başaran İrem Derici,programın hazır cevap bölümünde "Hiç ahlaksız teklif aldın mı? sorusuna "Aldım" cevabını verdi. Doğu Demirkol aldığı cevap üzerine "Öyle sosyal medyada değil, ciddi ciddi karşına geçip biri böyle bir teklifte bulundu mu?" sorusunu tekrar yöneltti. Derici "Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında. En ilgincini söyleyeyim: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro" yazmışlar" dedi.

"HESABIMI KAPATTIRAN KADIN ŞARKICIYDI"

Öte yandan ünlü şarkıcı "Bir dönem sosyal medya hesabın kapattırıldı. Bunu yaptıran ünlü biri miydi?" sorusuna ise "Evet, benimle aynı dönemde çıkmış şarkıcılardan biriydi. İsmini veremem zaten dava ettim" dedi.

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Doğu Demirkol, İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den 'Ahlaksız teklif aldın mı?' sorusuna itiraf gibi cevap: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'den "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna itiraf gibi cevap: 5 dakika sırtımı çiğne 5 bin Euro - Son Dakika
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