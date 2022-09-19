"Röportaj Adam" Mahsun Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak

Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon programlarını da yeni sezon heyecanı sardı. Yeni sezonda komedi programları arasında da büyük bir rekabet yaşanacağa benziyor. Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar'ı kadrosuna katan Güldür Güldür Show'a misilleme geldi.

MAHSUN KARACA İLE ANLAŞTILAR

Star TV ekranlarında yeni sezona bomba bir giriş yapmaya hazırlanan Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada "Röportaj adam" lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca ile anlaştı. Karaca yeni sezonda esprileri ile seyircileri güldürecek.

TEBRİK YAĞDI

Diğer yandan Karaca, yeni sezonda ekranda olacağını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Karaca'ya takipçilerinden tebrik yağdı.