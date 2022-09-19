"Röportaj Adam" Mahsun Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak - Son Dakika
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"Röportaj Adam" Mahsun Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak

19.09.2022 01:08

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla ünlenen Mahsun Karaca'yı transfer etti. Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon programlarını da yeni sezon heyecanı sardı. Yeni sezonda komedi programları arasında da büyük bir rekabet yaşanacağa benziyor. Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar'ı kadrosuna katan Güldür Güldür Show'a misilleme geldi.

MAHSUN KARACA İLE ANLAŞTILAR

Star TV ekranlarında yeni sezona bomba bir giriş yapmaya hazırlanan Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada "Röportaj adam" lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca ile anlaştı. Karaca yeni sezonda esprileri ile seyircileri güldürecek.

Çok Güzel Hareket'lerden Güldür Güldür Show'a büyük çalım! Röportaj adamı transfer ettiler

TEBRİK YAĞDI

Diğer yandan Karaca, yeni sezonda ekranda olacağını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Karaca'ya takipçilerinden tebrik yağdı.

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Güldür Güldür Show, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak - Son Dakika


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