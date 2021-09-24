'Şu An Buradasınız' Vision Art Platform'da açılıyor

Şu An Buradasınız, sınırları, çevreyi, boşlukları ve bütün bunların içindeki insanı, dört sanatçının kişisel perspektifinden izleyiciye sunuyor.

Tüketim toplumu düşüncesinin devamında ortaya çıkan süpermarket estetiğinin indirgemeci yapısının karşısına, özgür ifade alanlarını koyuyor.

İnsanın yapıyla kurduğu ilişkide çerçevelenen tüm fikirleri bir kez daha çerçeveliyor ve onları kendi hakimiyet alanlarının ortasında eleştiriyor.

Görüş alanıyla oynayarak kurguyu tersine çeviriyor ve sahip olanın sahip olduğunu sandığına olan kaçınılmaz bağlılığını gözler önüne seriyor.

24 EKİM'E KADAR AÇIK OLACAK

24 Eylül Cuma günü açılan Şu An Buradasınız, 24 Ekim tarihine kadar 11.00 –18.00 saatleri arasında, Vişnezade mh. Süleyman Seba cd. No.35 Akaretler Beşiktaş

adresindeki Vision Art Platform'da izlenebilir.