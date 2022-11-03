Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü - Son Dakika
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Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü

03.11.2022 10:19

Eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı TV8'deki işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı iddia edildi. Matur'un, "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması da ayrılık iddiasını kuvvetlendirdi.

Göz6 yarışmasında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda eşinin Acun Ilıcalı'nın vefat eden sağ kolu hakkındaki paylaşımından dolayı işinden olan Öztürk'ün evliliğinde kriz olduğu ileri sürüldü.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı. Boşanma kararı aldığı konuşulan Matur'un Nietzsche'nin "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması boşanma iddiasını güçlendirdi.

Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor

EŞİNİN PAYLAŞIMINDAN DOLAYI İŞİNDEN OLDU

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan, geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti. Daha önce birlikte çalıştığı Kazan'ın ölümünün ardından paylaşım yapan Matur, "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" demişti. Matur'un bu paylaşımının ardından Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra programındaki işine son verilmişti.

Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor
Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor
Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor
Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor
Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olan Semih Öztürk, boşanıyor
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Kurretülayn Matur, Semih Öztürk, Acun Ilıcalı, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü - Son Dakika
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