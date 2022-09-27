Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde - Son Dakika
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Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde

27.09.2022 20:15
Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde

Sultan Bozkurt, yeni şarkısı "Titanik" ile iyi bir çıkış yakaladı. Bozkurt, şarkısının çok iyi tepkiler aldığından bahsetti.

Şarkıcı Sultan Bozkurt "Yeni şarkımız çok beğenildi. Hem gönderme içeren bir şarkı, aynı zamanda aşkı da anlatıyor" dedi.

Klibi hakkında da konuşan Bozkurt,"Bu aralar çok çalışıyorum. Sadece bu şarkıya klip çekmedim. Üç gün içinde iki klip çektim. Beş günde de yeni iki şarkı kaydı yaptık. Yorgunluk yavaş yavaş çıkmaya başladı ama değer her şeye" şeklinde konuşurken, yakın zaman içinde de sürpriz bir düet yapacağını söyledi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sultan Bozkurt 'Titanik' ile Gündemde - Son Dakika

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