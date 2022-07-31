"Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor" diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi! - Son Dakika
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"Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor" diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi!

31.07.2022 13:06

Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin mal kaçırdığını öne sürerek yaptığı paylaşımla ipleri gerdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli, Erken'in sözlerine yanıt vererek, "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi.

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.

"MİRAS NE KÖTÜ BİR ŞEY"

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım" dedi.

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"MAL KAÇIRMA YOK"

Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dair oldu. Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor' diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor" diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi! - Son Dakika
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