Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi - Son Dakika
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Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi

30.08.2022 18:41

Bodrum'da sahne arkasında Cenk Eren ile öpüşürken yakalann Ajda Pekkan açıklama yaptı. Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu söyleyen Pekkan, ünlü şarkıcının sadece ellerinden tutarak yanağından öptüğünü söyledi.

Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'da Günay Restaurant'ta aynı sahneyi paylaştığı şarkıcı Cenk Eren ile öpüştükleri iddialarıyla ilgili olarak Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu.

"DUDAKTAN ÖPMEDİ"

Ajda Pekkan, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Dudaktan öpme diye birşey yok. Hele şimdi pandemi!.. Cenk'in sahnesi bitti, o içeri girerken bende sahneye çıkıyordum. Elimden tuttu, yanağımdan öperek tebrik etti. Dudaktan öpme diye bir şey kesinlikle yok!. Bu tamamen asılsız bir haber." dedi.

Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi: Dudaktan öpmedi

ZEKİ MÜREN'LE ÖPÜŞMESİ SORULDU

Zeki Müren ile daha önceden dudak dudağa öpüşmelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Süperstar; "Zeki Bey Sanat Güneşi'mizdi. Seneler sonra öyle bir şey olabilir mi? Cenk sadece çalışma arkadaşım. Zeki Müren ile biz yıllarca beraber çalıştık, abi kardeş gibiydik. Gazino dönemi ile bugünler çok farklı..." dedi.

Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi: Dudaktan öpmedi

Ajda Pekkan, Zeki Müren ile öpüşmelerinin de geçmişte aralarında bir uğur olduğunu dile getirerek o dönem ile bu dönemin mukayese edilemeyeceğini söyledi. Pekkan medya da yer alan 'aşk yaşıyorlar' haberlerine ise sadece güldüğünü söyledi.

Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi: Dudaktan öpmedi
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28 Ağustos 2022 Haberleri 28 Ağustos 2022 Haberleri Cenk Eren, kendisinden sonra sahneye çıkacak Ajda Pekkan'ı dudağından öptü! O anlar kameralara yansıdı Cenk Eren, kendisinden sonra sahneye çıkacak Ajda Pekkan'ı dudağından öptü! O anlar kameralara yansıdı
Kaynak: Snob Magazin

Ajda Pekkan, Zeki Müren, Ünal Sert, Cenk Eren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi - Son Dakika
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