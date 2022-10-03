Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır - Son Dakika
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Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır

03.10.2022 09:43

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de verdiği konserde altın rengi şortuyla frikik verdi. O anlar sosyal medyada gündem olurken bir kullanıcı Pekkan hakkında, "Madem açıyor, popo kaldırma ameliyatı olması lazım" yorumunda bulundu. Seren Serengil ise kullanıcının bu yorumuna "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.

Müziği ve tarzıyla yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

PAYLAŞTIĞI VİDEO ÇOK KONUŞULDU

Şarkılarından çok kostümleriyle geceye damga vuran Pekkan'ı Seren Serengil en önde izledi. Konserden sık sık video paylaşan Serengil'in yayınladığı bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

"KALÇA KALDIRMA OPERASYONUDA LAZIM"

Altın rengi mini şortla sahneye çıkan Süperstar'ın kalça frikiği vermesi dikkatlerden kaçmadı. 70'li yaşlarında hala genç kızlara taş çıkaran Pekkan'ın bu görüntüsüne bir kullanıcı "Kalça kaldırma operasyonu da lazım, madem açıyor" yorumunu yaptı. Seren Serengil ise Ajda Pekkan'ı savunarak kullanıcıya "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.

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Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır - Son Dakika
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