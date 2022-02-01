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Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu! - Son Dakika

Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu!

01.02.2022 09:09
Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu!

TV8'in sevilen yarışması Survivor, herkes tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Pazartesi günü yayınlanan bölümde 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. 2022 Survivor All Star yarışması küçükten büyüğe ilgiyle takip ediliyor. Survivor'da İlk elenen isim Gizem daha sonra Ayşıl olmuştu. Bu hafta ise adaya veda eden isim kim olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

2022 Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Survivor, bu sezon yeni kurallar ile yarışmacıları ve seyirciyi şaşırttı. Yeni kural olan "sürgün adası" eleme adaylarının, o hafta sürgün adasında geçirdiği ve oyunlara katılmadığı bir uygulama. 31 Ocak Pazartesi yayınlanan yeni bölümünde 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Birinci aday Barış ve daha sonra ikinci aday Birsen olmuştu. Üçüncü ve dördüncü adayın kim olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayları belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması Survivor, en son yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Seyirciler tarafından merakla izlenen Survivor All Star yarışması, son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. Herkesin heyecan içinde izlediği Survivor yarışmasında eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Kaybeden Gönüllüler takımı aralarında yapacakları oylama sonrasında 3. eleme adayını belirleyecektir.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Gündemden düşmeyen Survivor, bu sezon yeni kurallar ile yarışmacıları ve seyirciyi şaşırttı. Yeni kural olan "sürgün adası" eleme adaylarının, o hafta sürgün adasında geçirdiği ve oyunlara katılmadığı bir uygulama. 31 Ocak Pazartesi yayınlanan yeni bölümünde 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Birinci aday Barış ve daha sonra ikinci aday Birsen olmuştu. Üçüncü ve dördüncü adayın kim olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Sürgün adasına kim gitti? sorularına izleyici yanıt arıyor. Sürgün adasına ilk giden isim Barış olmuştu daha sonra ikinci giden isim Birsen olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, yapılan oylama sonucunda Evrim'in ismini çıkarmışlarıdır. 3. eleme adayı Evrim olmuştur. Ünlüler takımının performans birincisi ise 4. eleme adayını belirleyecektir. Ünlüler takımının performans birincisi Batuhan oldu ve Mert'in ismini söyledi. Sürgün adasına 4. giden isim Mert oldu.

Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Yayınlandığı her sezon gündemden düşmeyen TV8'in sevilen yarışması Survivor, bu sezonda yine bomba gibi başladı. Yeni kurallar ile sezona başlayan 2022 Survivor All Star, sürgün adasına giden isimler belli oldu. Birinci eleme adayı Barış olurken daha sonra ikinci eleme adayı Birsen oldu. Üçüncü ve son olarak dördüncü eleme adayının kim olduğu, seyirciler tarafından merak ediliyor.

Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Yapılan oylama sonucunda 3. gitme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından Evrim 3. eleme adayı olmuştur.

Ünlüler takımından performans birincisi 4. eleme adayını söyleyecektir. Ünlüler takımının performans birincisi 29 puan ile Batuhan oldu. Kadınların birincisi 28 puanla Nagihan olmuştur. Survivor 4. eleme adayını Batuhan belirledi. Batuhan, Mert'in ismini verdi. Mert 4. eleme adayı oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Survivor All Star, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sürgün adasına kim gitti? 31 Ocak Pazartesi eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayları belli oldu! - Son Dakika
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