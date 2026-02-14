Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı - Son Dakika
Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı

Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı
14.02.2026 15:56
Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı
Fenomen Kadıköy Boğası'nın İbrahim Tatlıses'in evini ziyaretinde samimi anlar ortaya çıktı. İkilinin düet yaptığı anların videosu izleyenleri güldürdü.

'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, İmparator İbrahim Tatlıses'in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İkili o anları kayıt altına aldı, ortaya çıkan samimi görüntüler tebessüm ettirdi.

Ziyaret sırasında Başaran, Tatlıses'in hafızalara kazınan şarkılarından "Kal Benim İçin"i seslendirdi. Bu samimi anlar, hem yüzleri güldürdü hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı

Paylaşılan videolar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fenomen ve usta sanatçının bir aradaki performansını övgüyle karşıladı.

