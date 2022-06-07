Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı

07.06.2022 14:12
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı

'Survivor 2020' ile adını geniş kitlelere duyuran, sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye olan Meryem Kasap, dün akşam Yunus Emre Bal ile nişanlandı. Meryem Kasap'ın son hali görenleri şaşırttı. İşte nişandan ilk fotoğraflar...

Fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapan Meryem Kasap, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da mücadele etti. Parkurlardaki hızı ve hırslı yapısıyla iddialı isimler arasında yer alan Meryem, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

DİSKALİFİYE OLDU

'Survivor 2021' için da davet alan ve ünlüler takımında mücadele eden sporcu, bir kez daha sakatlık engeline takıldı ve yarışmadan ikinci kez diskalifiye oldu.

NİŞANLANDILAR

Survivor Meryem ile Yunus Emre Bal nişanlandı, kız isteme ve nişan töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Survivor Meryem'in makyajı ve estetiğin de etkisiyle yaşadığı değişim sosyal medyada gündem oldu.

YUNUS EMRE BAL KİMDİR?

Yunus Emre Bal, "Ünlülerin Organizatörü" olarak tanınmıştır. Turabi Çamkıran gibi Türkiye'de ve dünyada adını duyurmuş kişilere organizatörlük yapmıştır. Dövüş sporlarında en çok Kickboks'u sevmektedir. "Seyir açısından baktığımız zaman Kickbocks'un yeri ayrıdır" ifadesini sıklıkla kullanır.

Sporu hayat felsefesi haline getirmiş olan Bal, sporcuya destek olmak için var gücüyle çalışmıştır. Ailelere dövüş sporlarına olumlu yaklaşmaları için sık sık "Sporun her türlüsü gençleri zararlı alışkanlıklardan korur." çağrısında bulunur.

Memleketi Osmaniye başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında organizasyonlar düzenlemiş, sayısız insana organizatörlük yapmıştır.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye'yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.

Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: 'Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz' Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: 'Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz'
Kaynak: Snob Magazin

Yunus Emre, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:16:52. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement