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Survivor 2024 All Star'da Ogeday ve Turabi Arasındaki Gerginlik Alevlendi - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Ogeday ve Turabi Arasındaki Gerginlik Alevlendi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'da Ogeday ve Turabi arasındaki gerginlik bir kez daha alevlendi. Oyunu kazandıktan sonra Turabi'nin tepkilerinden rahatsız olan Ogeday, Turabi'nin daha önce çektirdiği müstehcen pozları hatırlattı. Ogeday'ın sözleriyle çılgına dönerek öfke kusan Turabi, daha sonra adada verdiği röportajda çocukluğundan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2024 All Star\'da Ogeday ve Turabi Arasındaki Gerginlik Alevlendi
11.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 17:13
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'da Ogeday ve Turabi arasındaki gerginlik bir kez daha alevlendi. Oyunu kazandıktan sonra Turabi'nin tepkilerinden rahatsız olan Ogeday, Turabi'nin daha önce çektirdiği müstehcen pozları hatırlattı.Ogeday'ın sözleriyle çılgına dönerek öfke kusan Turabi, daha sonra adada verdiği röportajda çocukluğundan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

OGEDAY: BİR ODADA FOTOĞRAFLAR KOYUP SONRA TÖVBE ETTİ

Turabi'ye karşı sayı kazanan Ogeday, oyun sonrası yaptığı açıklamada "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldi" dedi.

Ogeday'ın sözlerine sinirlenen Turabi ise öfke kustu. Daha sonra adada röportaj veren Turabi, yıllardır yaşadıklarını anlattı. Çocukluğunun elinden çalındığını söyleyerek Turabi, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Ben şimdiki durumumu Metehan'ın Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zamana benzetiyorum. Metehan, Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zaman etrafı gözetlemek için veziriyle birlikte bir tepeye çıkar ve görür ki Türk ordusu, Çin ordusu karşısında bir avuç karınca kadar.

Veziri, Metehan'ın geri çekileceğini düşünerek ona 'Ne yapacağız efendim?' diye sorar. Metehan da 'Ben şimdi bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim' der. Ben şimdi bu kadar Survivor'ı nereye gömeceğim? Herkes tek tek bana saldırmaya başladı.

Buraya gelmeden önce söylediğim gibi onlar değil, alayı gelse alay ederim. Hepsi öğrenmiş de önce tahrik edip, hakaret edip o da yetmeyince özel hayata giriyor."

Survivor'da duygusal anlar! Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

TURABİ: BÜYÜKLÜK DE SİZİN OLSUN ŞAMPİYONLUK DA

"Allah nasip eder de bir eşimi bulursam çocuklarıma daha güzel ve güvenli bir hayat vermek istiyorum. Yoksa benim ne büyüklükte ne de üstünlükte gözüm var. Büyüklük de sizin olsun şampiyonluk da. Bana çocukluğumu verin yeter.

Bana hep süper kahramanları soruyorlar... Bunlar hep çocukluğumu tam yaşayamadığım içindi. Bana çocukluğumu yaşatmadılar. Çocuğum olursa ona çok iyi bakacağım. Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar. Benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar."

Survivor'da duygusal anlar! Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

"14 YAŞIMDA SOKAĞA ATILDIM, ÇOK ZORLUK ÇEKTİM"

"Ben hep aşağılandım, hayırsız evlat damgası yedim. 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım. Siz sokakta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilir misiniz ya da bir derdiniz olduğunda arkada kimsenizin olmamasını? Bilemezsiniz, ben yaşadım.

Survivor'da duygusal anlar! Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Küçücük yaşımda büyüttüler beni. 15 yaşında 40 yaşımda oldum ben. Bir kere bile bana hayalimi sormadılar. Anne ve babama kızmıyorum. Aslında evi terk etme sebebim onlardı. Toplum baskısı onları ağlatıyordu, ben de onlar üzülmesin diye evi terk ettim.

Aile hayallerin öldüğü yerdir. Çok zorluk çektim. Kimsenin üzerine basmadım, kimsenin canını yakmadım, malını mülkünü çalmadım."

Survivor'da duygusal anlar! Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Magazinkolik
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