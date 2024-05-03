Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre takım değiştirdi: Nagihan'dan çarpıcı iddia - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre takım değiştirdi: Nagihan'dan çarpıcı iddia

Survivor 2024 All Star\'da Yunus Emre takım değiştirdi: Nagihan\'dan çarpıcı iddia

Survivor 2024 All Star'da final yaklaşırken takımlardaki eşitsizliği gidermek için bir yarışmacı takım değiştirdi. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası Yunus Emre'nin eski takımından Kırmızı Takım'a geçtiği belirtildi. Nagihan ise Yunus Emre'nin eşi Aleyna ile yakın olmamasını istediğini iddia etti.

03.05.2024 01:09  Güncelleme: 01:14
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Survivor 2024 All Star'da final gittikçe yaklaşıyor. Birleşme partisinin ardından iyice azalan takımlarda yarışmacılar finale gün saymaya başladı. Çarşamba günü gerçekleşen vedanın ardından takımlardaki eşitsizliği gidermek ve Kırmızı Takım'daki tehlike çanlarını giderebilmek için bir yarışmacı takım değiştirdi.

Acun Ilıcalı durumu şu sözlerle açıkladı:

Yarışmacılarımızın kamera dışında yaşadıkları bir gerilim oldu Kırmızı takımda. Olayı çok irdelemek istemiyorum. Bazen de Survivor'da işin doğasında değişim gerekir. Açıkçası Aleyna, Nagihan ve Nefise bana geldi.

Ve üçü beraber Yunus Emre'nin gerginliğinden yorulduklarını ve Yunus Emre'nin bu takımda olmasını istemediklerini dile getirdiler. Şunu bir kere daha söylemek istiyorum Yunus Emre'yi asla bu bir kere bile savunmam kadınlara karşı gerilim konusunda. Yine savunmayacağım.

Konu ne olursa olsun üç kadın yarışmacımın davranışsal olarak rahatsız olmaları ve bu konuda bizden ricada bulunmaları benim için önemli.

Bu açıklamaların ardından Acun Ilıcalı takım değiştirmesi gereken kişinin eski Mavi Takım yarışmacısı olan Yunus Emre olduğunu söyledi.

Bu sözlerin ardından Yunus Emre tarihin en zor Survivor'ını yaşadığını ve şikayet edildiği için rahatsız olduğunu dile getirdi.

lıcalı'nın açıklamaları sonrası söz alan Nagihan ile Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. Nagihan, Yunus Emre'nin "Benim eşim Aleyna ile asla yakın olmamı istemiyor" dediğini iddia etti.

'NAGİHAN'I NİYE SIRTIMDA TAŞIYAYIM?'

Yunus Emre, "Öncelikle Acun abi tarihin en zor Survivor'ını yaşıyorum. Kimse benimle aşık atmasın bu konuda. Benim problemim Nagihan'laydı ama elele tutuşmuş kağıtlarla beni şikayet etmeye geldilerse o da onların karakteri.

Aleyna'ya gelecek olursam. İspiyon sezonu açıladı Acun abi. İspiyon çok harika bir şey, arkadaşlar yapınca farkettim ben de, sonrasında Nagihan'a gelelim. Nagihan takıma geldi birsürü huzursuzluk çıkardı.

Aleyna'yı kaçırdı mobbing yaptı falan derken Aleyna beni motive edin diye bizim yanımızda. Nagihan hanım beni Mavi takım potaya çağırdığı zaman burada biz takımımızın en iyi istatistiğine sahip olan Yunus Emre'yi Poyraz durumuna niye düşürelim dedi, buradan bir duyarı kastı gitti beni yazdı.

Ben parkur seçen, oyuna çıkmamak için doktora yalvaran bir Nagihan'ı niye sırtımda taşıyayım." dedi.

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'BENİM EŞİM ALEYNA'YLA YAKIN OLMAMI İSTEMİYOR'

Nagihan, "Yunus Emre'yi ilk karşılayanlardan birisiydim. Bana geldiğinde ilk şunu söyledi, Nagihan abla benim eşim Aleyna'yla asla yakın olmamı istemiyor. Beni korur musun dedi.

Şimdi en başa dönelim. Şu anki krizin en göbeğindeki olan konu benim. Çünkü bir tarafta Yunus Emre ve karısı var. Bir tarafta da Aleyna var. Hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım.

Ben Aleyna'yla çünkü o kadar sert bir olayın içerisine girdim ki Yunus Emre yüzünden. Ben bir şekilde bunu korumak için Aleyna'yla düşman olmak zorunda kaldım. İtişmeler kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı." şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre takım değiştirdi: Nagihan'dan çarpıcı iddia - Son Dakika
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