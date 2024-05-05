Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasında gerginlik - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasında gerginlik

Survivor 2024 All Star\'da Yunus Emre ve Aleyna arasında gerginlik

Survivor 2024 All Star'da gergin halleri ve kavgaları yüzünden ceza alan Yunus Emre, yakın dostu Aleyna ile de kavga etti. Aralarındaki dostluğun gerildiği ikili, konseyde yüzleşti. Oyun esnasında yaşanan gerilim ise Acun Ilıcalı tarafından sorgulandı. Kırmızı Takımın rahat bir şekilde kazandığı oyun sonrasında Mavi Takım, eleme adayını belirledi ve Yunus Emre ilk gitme adayı oldu.

05.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Survivor 2024 All Star'da gergin halleri ve kavgaları yüzünden fazlasıyla ceza alan ve sık sık adından söz ettiren Yunus Emre yakın dostu Aleyna ile de kavga etti.

Aralarındaki dostluğun zaman zaman duygusal olarak da algılandığı ikili arasında günlerdir gerilim vardı. Yunus Emre ve Aleyna konseyde yüzleşti.

Survivor 2024 All Star'da gün geçtikçe heyecan daha da artıyor. Parkura çıkan Kırmızı Takım ile Mavi Takım kıyasıya bir mücadele sergiledi. Oyun esnasında gerilim tavan yaptı. Aleyna ile Yunus Emre arasındaki soğukluğun sebebini Acun Ilıcalı Konsey'de sordu.

Acun Ilıcalı Aleyna'ya "Yunus Emre olayı seni Nagihan'la yaklaştırdı. Bu bir anda mı oldu?" dedi.

"NASIL BİR İNSANLA ARKADAŞLIK YAPIYORUM?"

Aleyna bu soruya "Bir anda olmadı ama ben hala Yunus Emre'nin neden düelloda gitmemi istemesini anlamadım. Ben bir anda dedim ki nasıl bir insanla arkadaşlık yapıyorum. Nasıl bir anda düşmanlık durumuna girdi. Belki de kendisine sormak lazım" yanıtını verdi.

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Yunus Emre de "Ben sadece bazı şeylerin farkına vardım. Aleyna ile ilgili bir durum yok. Senin sorumlu olduğun bir ailen var. Hedefine gitmekten mutluluk duyarım.

Seninle ilgili nötürüm. Karşı takımda Berna'nın kalması daha çok işimize gelecekti o yüzden Aleyna'nın gitmesini istedim" dedi.

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Aleyna da "Demek ki arkadaşlıkların burada bir önemi yok, sadece fazladan bir hafta kalabilmek için yapmış" dedi. Yunus Emre de "Tıpkı sizin gibi" cevabını verdi.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN

Kırmızı Takım oyunu 12-3'lük farklı bir skorla rahat kazandı. Mavi Takım ise Konsey'e moralsiz gitti ve bir de eleme adayı belirledi.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'dan belirlendi. Konsey'de Batuhan 3 oy alırken Yunus Emre 4 oy alarak ilk gitme adayı oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasında gerginlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasında gerginlik - Son Dakika
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