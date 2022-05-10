Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı - Son Dakika
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Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı

10.05.2022 16:48
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı

Survivor 2022 All Star'a aşil tendonu koptuğu için veda etmek zorunda kalan Merve Aydın, geçtiğimiz hafta yurda dönmüştü. Özel hayatı merak konusu olan Aydın'ın eşi ortaya çıktı. Meğerse Merve Aydın'ın eşi de ünlüymüş...

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Öte yandan oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"MUCİZE BEKLİYORDUK AMA OLMADI"

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı."

Survivor 2022 All Star'a veda ettikten sonra özel hayatı araştırılmaya başlanan Merve Aydın'ın, sporcu Mehmet Akif Filiz ile evli olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HAYATLARINI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYORLAR

2018 yılında evlenen çiftin, Mehmet Barlas adında bir oğlu bulunuyor. Çift, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamıyor.

MERVE AYDIN'IN EŞİ MEHMET AKİF FİLİZ KİMDİR?

Merve Aydın'ın eşi Mehmet Akif Filiz, 16 Ağustos 1985 doğumlu. Aslen Ankaralı olan Mehmet Akif Filiz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği mezunudur. Mehmet Akif Filiz ayrıca profesyonel futbol geçmişi olan bir sporcudur.

Mehmet Akif Filiz, bugüne kadar Türk Telekomspor, Boluspor, Bugsaşspor, Aydınspor, Keçiörengücü ve Yeni Amasyaspor takımlarının formalarını giydi.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ( Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.

Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3: 24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2: 00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi oldu.

2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.

Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı
Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı

YORUMLAR
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Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti

Survivor 2022, Merve Aydın, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'da Yarışmıştı... Eşi Tanıdık Çıktı - Son Dakika


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