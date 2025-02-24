Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik - Son Dakika
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Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik

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Survivor 2025'te heyecan artarak devam ediyor. Acun Ilıcalı, konseyde iki yeni kadın yarışmacının yarışmaya dahil olduğunu duyurdu. Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç, Survivor'a katılan yeni isimler oldu.

24.02.2025 08:55  Güncelleme: 09:10
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Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla devam ederken, Acun Ilıcalı konseyde iki kadın yarışmacının yarışmaya katıldığını açıkladı. Yarışmaya Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç dahil oldu.

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda yedeklerden erkek yarışmacılar dahil olmuş, kadın yarışmacıların gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Yarışmanın yeni bölümünde bu merak son buldu. Acun Ilıcalı, yarışmaya iki eski kadın yarışmacının dahil olduğunu duyurdu.

İKİ EFSANE İSİM SURVIVOR'DA

Ilıcalı, Survivor'a eski sevilen isimlerden Elif Şadoğlu ve Aycan Yanaç'ın geldiğini açıkladı ve yarışmacılar iddialı sözlerle mücadeleye katıldı.

"YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Elif Şadoğlu, yarışmaya dahil olunca çok mutlu olduğunu söyledi. Aycan Yanaç ise "En son 2022'de bir rahatsızlık geçirmiştim ve gitmek zorunda kaldım. Yeni gelmedim geri geldim" dedi.

Survivor'a 2 bomba yarışmacı: Yeni gelmedik, geri geldik
Survivor'a 2 bomba yarışmacı: Yeni gelmedik, geri geldik
Survivor\'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik

Acun Ilıcalı, Elif Şadoğlu, Aycan Yanaç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • UğuR DURAN:
    Tarkan ile Hadiseyi yarışmacı yapsan yine de bittin sen Acun Bey? 2-3 yıl içinde iflasını açıklarsın!! 43 3 Yanıtla
  • bülent C.:
    İzlemiyoruz dibe çakıldı zaten dahada çakılacak. 37 4 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Hiç TV izlemiyorum genelde hayır işleriyle ilgileniyorum 25 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    o gelmiş bu gitmiş izlenmiyor artık 20 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu adamdan ve programlarından gına geldi artık. 13 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Televole ACUN.. Ortalığı karıştıran Patron... 7 0 Yanıtla
  • nilem2820:
    bomba oyuncumuş kim bunlar kendi hayal aleminin oyuncuları ünlüleri babaanneler ananeler olmasa bugün batarsın çünkü vizyon sıfır hep aynı 6 0 Yanıtla
  • habib muslu:
    namaza başladım 5 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Ben daha son sözümü söylemedim Ben bitti demeden bitmez 1 1 Yanıtla
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