Bütün bu gelişmelerin ardından Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, önceki gün Suadiye'de gerçekleşen kürek yarışlarını takip etti. Çiftin sahildeki romantik anları dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında düzenlenen Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı 'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Arif Hür, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi - Son Dakika

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