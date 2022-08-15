Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi - Son Dakika
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Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi

15.08.2022 15:56
Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşıyor. İkili önceki gün Suadiye'de gerçekleşen kürek yarışlarını takip etti. Çiftin romantik halleri dikkat çekti.

2017 yılında düzenlenen Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Arif Hür, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürmüştü.

SAHİLDE ROMANTİK ANLAR

Bütün bu gelişmelerin ardından Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, önceki gün Suadiye'de gerçekleşen kürek yarışlarını takip etti. Çiftin sahildeki romantik anları dikkatlerden kaçmadı.

Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi - Son Dakika
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