Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi - Son Dakika
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Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi

Survivor All Star\'da Aysu Keskin\'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek yarışmaya veda etti. Diskalifiye olan Sema Aydemir ise elenen Pınar'a gönderme yaparak 'Allah'ım çok şükür' repliğini paylaştı.

15.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:53
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Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.

Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi

Elenen ismi gören bu yıl Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan gönderme gecikmedi.

Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi

"ALLAH'IM ÇOK ŞÜKÜR"

Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti.

Geçen haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Allah'ım çok şükür" repliğini paylaştı.

Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Aysu Keskin'e karşı yapılan düelloda Pınar Saka elendi - Son Dakika
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