Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.
AYSU VE PINAR SONA KALDI
Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek eleme potasından adını sildirdi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı.
Oyunların ardından Aysu ve Pınar eleme düellosunda mücadele etti. Yarışmanın sonunda Aysu'ya 5-3 yenilen Pınar Saka adaya veda etti.
PINAR: ELİMDEN GELENİ YAPARAK SAVAŞTIM
Elendikten sonra duygusal bir konuşma yapan Pınar şu ifadeleri kullandı: "Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok.
Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm.
Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı.
"KAVGA ETTİĞİM İSİMLER OLDU, KIRDIKLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"
Takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var.
Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu.
Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da Aysu Keskin ve Pınar Saka arasında düello yapıldı - Son Dakika
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